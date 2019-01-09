Ученые выяснили, куда попадают души умерших

Профессор Роберт Ланц из Университета Северной Каролины выступил с заявлением, в котором поведал, что конкретно происходит с человеческим разумом и душой после смерти.

Ученый рассказал, что, умирая люди попадают в параллельное пространство, где у них появляется возможность воскреснуть. Со слов ученого, опирающегося на теорию биоцентризма, человеческая жизнь по сути своей напоминает жизнь некого растения, которое постепенно увядает, чтобы в скором будущем расцвести. В обосновании своих предположений Ланц сослался на своих коллег из Калифорнийского университета Соединенных Штатов, которые допустили существование параллельных миров, невероятно приближенных к реальному миру.

В некоторых из них Землю якобы населяют динозавры, а кое-где Англия не колонизировала Америку. Стоит отметить, что на данный момент подобные выводы не имеют под собой абсолютно никаких научных обоснований и построены лишь на массе предположений, еще никак не подтвержденных документально.