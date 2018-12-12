Ученые рассказали об участии самцов королевских пингвинов в сохранении потомства

Императорский пингвин - единственный вид пингвинов, который размножается исключительно зимой в огромных колониях из нескольких тысяч птиц.

В то время как самки пингвинов отправляются в море на месяцы, чтобы пополнить себя рыбой после откладывания огромного яйца, самцы остаются ответственными за него. Их задача – не допустить, чтобы яйцо превратилось в кусок льда.

Причина зимнего размножения пингвинов имеет свои особенности. Когда несколько тысяч детенышей рождается в колонии пингвинов, они требуют тонны рыбы, кальмаров и криля в качестве пищи. Но это доступно только весной, когда огромные участки льда, отделяются от края океана и тают. И поскольку инкубация яйца занимает около четырех месяцев, он появляется на свет, когда резервы океана становятся доступными.

Обремененные гигантской задачей защиты своих детенышей от метелей и минусовых температур, самцы императорских пингвинов, по сути, были преобразованы эволюцией в ходячие бутылки с горячей водой.

Эти птицы почти полностью покрыты плотным слоем перьев толщиной в несколько сантиметров. Он спасает от холода их собственные тела и детенышей. Как и многие виды пингвинов, император также имеет часть обнаженной кожи на животе, называемой сумкой для выводка, которая защищает яйцо. Птица искусно балансирует яйцом, прижимает его к этому участку голой коже, а затем покрывает яйцо ворсистой складкой оперения живота, которая полностью изолирует потомство от холода.

Двухнедельный цыпленок балансирует на ногах матери и остается теплым в своей уютной сумке для выводка. В течение нескольких недель цыплята проводят все свое время под теплой защитой родителей.

Чтобы сохранить тепло, птицы отрывают ноги ото льда, откидываются на пятки и поддерживают себя кончиками хвостов. Они выглядят так, будто сидят в кресле-качалке. Пингвины принимают эту позу в течение нескольких месяцев подряд для защиты своих птенцов.

Тепловизионные исследования показывают, что тела птиц теряют лишь незначительное количество тепла, в основном через клюв, глаза и ноги. Их перья представляют собой невероятно сложную пуховую куртку, которая сохраняет тепло и позволяет очень мало тепла передавать через перья на поверхность.

Как рассказывают исследователи, поверхность перьев птиц прохладная, что говорит о том, что они почти не проводят тепло во внешний мир; все хранится внутри.

Для дополнительного сохранения тепла в течение долгих месяцев на льду самцы используют еще одну тактику: групповые объятия. Императорские пингвины славятся созданием огромных скоплений, в которых сотни птиц собираются в постоянно циркулирующую массу, чтобы обеспечить коллективное тепло. Основная динамика этих больших групп настолько сложна, что многие биологи все еще пытаются понять, как это работает. Но ученые знают, почему птицы это делают. Их чистое тепло тела способно повысить температуру воздуха в толпе.

Как объясняют ученые, на фоне неблагоприятных погодных условий, впечатляющая жара сборища может помочь самцам замедлить их метаболизм и уменьшить потребление энергии, так что они могут продолжать греть свое драгоценное потомство. Они очень хорошо адаптированы к этим условиям.

Это преданные отцы-пингвины, которым удается растить своих детей в самом суровом месте на Земле. Их поведение, безусловно, является доказательством этого.