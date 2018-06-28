Биологи открыли интересные моменты из жизни Магеллановых пингвинов

Исследователи из Университета Вашингтона занялись изучением того, как родители Магеллановых пингвинов в Южной Америке кормят своих птенцов. Когда родитель Магелланового пингвина возвращается в свое гнездо с рыбой, он пытается накормить каждого из своих двух птенцов равными порциями пищи, независимо от различий в возрасте или размере детенышей.

Это открытие удивило ученых. В животном мире родители, включая другие виды пингвинов, часто пищу распределяют между детенышами неравномерно на основе таких факторов, как возраст потомства, здоровье и поведение.

Ученые уже более трех десятилетий изучают пингвинов в Пунта-Томбо, прибрежном регионе Аргентины, где находится одна из крупнейших колоний размножения этого вида. По мнению ученых, такой способ кормления потомства вызывает интерес. Это выделяет Магеллановых пингвинов среди других животных.

Детеныши Магелланового пингвина имеют одинаковый размер при появлении на свет, но они в гнезде вылупляются в разное время. После спаривания самка Магелланового пингвина откладывает два яйца с интервалом примерно в четыре дня. Один цыпленок обычно вылупляется, по крайней мере, за два дня до другого. Птенцы получаются разных размеров.

Исследователи обнаружили, что к тому времени, когда обоим цыплятам исполнилось 20 дней, один цыпленок в среднем на 22 процента тяжелее своего брата. Тем не менее, несмотря на эти различия в размерах, родители кормят обоих птенцов одинаково.

По мнению ученых, эти результаты поднимают некоторые очень интересные эволюционные вопросы о том, как и почему такое поведение - кормление птенцов возникло.

Исследователи обнаружили, что кормления длились в среднем всего 21 минуту, в течение которых родитель использовал свои ласты, чтобы держать одного цыпленка слева и одного справа, поворачивая голову, чтобы кормить одного, а затем другого. Птенцы выпрашивали пищу, но не проявляли агрессию по отношению друг к другу.

Эти результаты проливают свет на то, когда, где и как животные решают, относиться ли к своему потомству одинаково или уделять преимущественное внимание. Для Магеллановых пингвинов факторами, влияющими на это поведение, могут быть запас пищи, пищеварение и время между кормлениями. У других видов пингвинов питание влияет на поведение при кормлении. Например, пингвины Адели обладают относительно стабильным и обильным запасом пищи, потому что длинные дневные часы в антарктическое лето позволяют им питаться круглосуточно.

У Магеллановых пингвинов пища менее обильна, и птенцы обычно ждут три - пять дней между кормлениями. Каждый год около 40% птенцов умирают в Пунта-Томбо от голода. Исследования показывают, что птенцы подвергаются наибольшему риску голода в возрасте от 5 до 9 дней.

Как считают ученые, это поведение, возможно, эволюционировало, потому что родителям может быть выгодно поднять обоих своих птенцов до оперения, стадии, на которой птенцы покидают гнездо вместо того, чтобы предпочтительно давать одному больше пищи, чем другому

Если это так, то равенство со стороны родителей Магеллановых пингвинов - это не столько эгалитарная добродетель, сколько инвестиции в выживание следующего поколения.