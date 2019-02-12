Орангутанги стали использовать орудие для добывания пищи

Орангутаны живут в тропических лесах на островах Борнео и Суматра. Большую часть времени они проводят на деревьях и преимущественно питаются фруктами, притом предпочитают сладкие и мясистые плоды.

Но большинство фруктовых деревьев плодоносят короткий период времени в году и нерегулярно. Поэтому обезьянам приходится создавать стратегии питания например, переходить на менее предпочтительную пищу такие, как ветки и листья, или менять кормовой участок и искать плоды в другом месте. Орангутаны, подобно немногим животным, умеют пользоваться орудиями, чтобы добыть еду. Например, веткой они достают мед или насекомых из гнезд, или короткой палочкой протыкают фрукты с толстой кожурой, чтобы извлечь мякоть.

Ученые из Венского и Сент-Эндрюсского университетов под руководством Элис Ауэрсперг решили выяснить, как орангутаны принимают решения, касающиеся выбора еды и какую роль в этом играет использование орудий. В экспериментах участвовали шесть орангутанов: четыре взрослые самки, один взрослый самец и один самец-подросток, которые живут в Лейпцигском зоопарке. Исследователи использовали две прозрачных пластиковых коробки, из одной можно было доставать еду с помощью мячика, из другой с помощью палочки. Перед проведением экспериментов орангутанов тренировали правильно обращаться с конструкциями. Обезьяны проходили по 40 тестов с каждой коробкой, им выдавали соответствующее орудие и они успешно научились им пользоваться.