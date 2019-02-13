В Египте обнаружили загадочную мумию девочки

Предполагаемый возраст находки 4600 лет. Озадачила учёных необычная поза и место захоронения.

Мумию нашли в пирамиде Мейдуме, расположенной в 100 километрах от Каира. Эта пирамида разрушена и со стороны выглядит скорее как груда камней, однако считается одной из старейших. В ней захоронен фараон Хуни, позднее в ней же захоронили его внука Нефармаата.

Мумия тринадцатилетней девочки была обнаружена в закрытой камере вместе с тремя сосудами и двумя бычьими черепами. Больше никаких загробных атрибутов не было обнаружено, что не характерно для захоронений того времени. Ещё более странным является то, что девочка была захоронена сидящей на корточках.

Столь странная поза, место и характер захоронения заставили некоторых учёных предположить о ритуальном жертвоприношении, что может говорить первом свидетельстве человеческого жертвоприношения в древнем Египте.