Археологи нашли скелет девочки в египетской пирамиде

Археологами во время раскопок руин пирамиды в Медуме был обнаружен скелет девочки примерно 13-летнего возраста, который вызвал у специалистов массу вопросов, на которые им придется искать ответы.

Это захоронение было обнаружено случайно. Гробница была пуста. Похоронили девочку отдельно в положении на корточках. Кроме нее в гробнице нашли два черепа, предположительно, быков и три керамических сосуда. Возможно, это было жертвоприношение.

Ученые не могут определить, при каких обстоятельствах умерла маленькая египтянка. Им непонятен обряд погребения и жертвоприношения. Как предполагается, захоронение было совершено примерно 4600 лет назад.

Строительство пирамиды в Медуме началось примерно 4,6 тысячи лет, когда у власти стоял фараон Хуни. После его смерти строительство было продолжено правителем Снофру, основателем Четвертой династии. Ранее в этих местах уже проводились раскопки. Здесь была обнаружена могила принца Нефармаата, старшего сына Снофру.

Как сообщалось ранее, в египетском Луксоре при раскопках обнаружили захоронение служителя бога Амона. Время захоронения примерно в XIII–XII веке до нашей эры.