В Испании найдено массовое захоронение собак

Собаки были похоронены рядом с людьми и предполагается, что они были принесены в жертву в ходе обряда.

Возраст захоронений датируется от 3600 до 4200 лет. Все собаки были захоронены либо в одной могиле с человеком, либо рядом с ней. Изотропный анализ показал, что они питались тем же, чем и захороненные люди, то есть все животные были одомашнены.

Интересно то, что останки лишь одной особи были целыми, все остальные были специально разделены. Также учёные не нашли в захоронении ни одной старой особи, все найденные останки принадлежали щенкам и молодым собакам. По всей видимости, древние люди считали, что их главные помощники должны были сопроводить их в загробный мир, для чего и совершались ритуальные жертвоприношения.