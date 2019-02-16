Неолитические люди любили своих собак при жизни и после смерти

Неолитические сообщества, проживающие на территории современной Барселоны около 6000 лет назад, действительно были увлечены собаками, в этой жизни и в загробной.

Археологические данные, по крайней мере, из четырех мест показывают, что доисторические люди и их четвероногие друзья жили в тесной дружбе, работая вместе и разделяя общую диету в основном из зерновых и овощей.

Эти животные были полностью интегрированы в неолитические сообщества. Особый статус, предоставленный собакам, распространился даже на захоронения.

Более чем в двух десятках могильников рядом с отдельными мужчинами, женщинами и детьми были аккуратно разложены частичные или полные останки псов.

Собаки решили провести вечность со своими хозяевами, заплатили высокую цену за эту привилегию. Исследование показало: они были принесены в жертву во время погребения. Это животные в возрасте от 12 до 18 месяцев.

Предпочтение, отдаваемое молодым собакам, может быть связано с нежеланием терять старших, уже обученных своим охранным или пастушьим обязанностям.

Собаки и люди, лежащие бок о бок, были найдены в других местах среднего неолита в северной Италии и Южной Франции. По словам исследователей, в гробнице Бобила Мадурелла, к северу от Барселоны, больше собак, чем в любом другом.

Собаки были впервые использованы людьми для охоты и, вероятно, как транспорт, предполагают ученые. Когда люди поселились и начали заниматься сельским хозяйством около 10 000 лет назад, собаки стали охранять от неприятелей и диких животных, особенно их эволюционных собратьев, волков.

Они также научились пасти других домашних животных, таких как овцы, козы или крупный рогатый скот. Собаки играли важную роль в экономике неолитических популяций, ухаживая за стадами и поселениями, отмечают исследователи.

Описанные в исследовании собаки среднего размера, ростом до полуметра и весом около 15 кг. Внешне напоминают овчарок нынешних Пиренеев.

Кости домашнего скота, найденные в испанских захоронениях, были разбросаны случайным образом. Это еще одно доказательство особого отношения к собакам. Их кости лежали аккуратно уложенными.

Пятое тысячелетие до н. э. в Южной Европе было усеяно несколькими крупными поселениями наряду с небольшими деревнями или деревушками на равнинах или на вершинах холмов. Археологи также раскопали остатки простых ферм, временных убежищ и сооружений, используемых для хранения зерна.