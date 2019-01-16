Археологи рассказали о роли собаки в качестве транспортного средства в бронзовом веке

На северо-востоке Пиренейского полуострова между третьим и вторым тысячелетиями до нашей эры была широко распространенной похоронная практика, которая заключалась в захоронении людей с животными. Ученые обнаружили, что и лисы, и собаки были одомашнены, так как их рацион был похож на рацион их владельцев.

Открытие четырех лисиц и большого количества собак в местах Кан-Рокета и Минферри выделяется среди многих примеров гробниц в разных частях северо-восточного полуострова. Эти захоронения свидетельствуют об общей похоронной практике, которая распространилась в раннем - среднем бронзовом веке: захоронении людей вместе с домашними животными.

Что самое поразительное в этих местах, так это способ захоронения мертвых в больших бункерах вместе с их собаками и несколькими лисами. Археологи обнаружили, что в некоторых случаях собаки получали особый вид корма. По их мнению, это связано с их функцией рабочих собак. Кроме того, одна из лисиц показала признаки того, что уже была домашним животным в те времена

С помощью стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене, а также археологических, археобиологических и антропологических исследований исследователям удалось сравнить рацион питания погребенных животных с рационом их владельцев. Всего было проанализировано 37 собак, 19 домашних копытных и 64 человека. Результаты показывают, что рацион собак был похож на рацион людей.

Изотопное исследование лисиц Минферри показывает их разнообразную диету. В некоторых случаях она похожа на диету собак в этом месте, а в других больше похожа на диету дикого животного или животного, которое мало контактировало с людьми. Исследование указывает на то, что в некоторых случаях рацион животных был богат злаками. Как считают исследователи, так кормили более крупных собак, которых, вероятно, использовали для перевозки грузов.

Это предположение подтверждают признаки нарушений в позвоночнике, связанные с транспортировкой тяжелых предметов. Люди, вероятно, выбирали для таких собак диету с высоким содержанием углеводов, потому что их работа требовала немедленного расходования калорий. Может показаться странным, что собак в основном кормили злаками, но это было рекомендовано Испано-Римским агрономом первого века Люциусом Юниусом Модератом Колумеллой в его работе De re rustica, по словам археологов из Университета Барселоны.

Другие животные, такие как коровы, овцы или козы отличаются травоядной диетой. Их функция, вероятно, заключалась в том, чтобы обеспечить молоко, мясо или шерсть, а не служить рабочей силой. По словам ученых, лошадь еще не была широко распространена в тех обществах, никаких следов ее присутствия нет. В целом, люди и собаки демонстрируют несколько более высокие изотопные сигналы, чем копытные, что указывает на определенное (не очень высокое) потребление животного белка.

Это не обязательно много мяса, белки могут быть, например, получены из молока. Кроме того, мужчины, как представляется, включали в свой рацион больше мяса, чем женщины. Что касается собак, их рацион, возможно, был в основном из остатков того, что ели люди, в основном более похож на рацион женщин и детей.

Существует множество этнографических параллелей, которые указывают на эту связь между женщинами и собаками. Основополагающая роль собак в Бронзовом веке, когда животноводство, наряду с сельским хозяйством, составляло основу экономики, заключалась в наблюдении и охране стада. Они также несли ответственность за охрану населенных пунктов, учитывая риск, связанный с частым появлением таких опасных животных, как волки или медведи.

Характеристики собак включают их большой интеллект, легкую обучаемость и, несомненно, их поведение защитника. Это животное использовалось до XIX века нашей эры в Северной Америке, Канаде и Европе для транспортировки небольших грузов на спине и для перетаскивания телег и саней.

Во время бронзового века собака функционировала как вьючное животное. Некоторые археологические образцы из Северной Америки показывают нарушения костной ткани, которые говорят о тяжелом труде собак. Есть также сообщения первых колонизаторов об использовании собак для перевозки грузов индийскими популяциями до XIX века н. э. Подобные патологии также были недавно выявлены в позвонках сибирских палеолитических собак. Это наводит на мысль, что одной из первых задач с момента раннего одомашнивания животных, кроме охоты была упряжка в нарты.

Роль собаки в качестве транспортного животного в первых миграциях и перемещениях человека через ледниковую Европу оказалась фундаментальной и гораздо более важной, чем считалось до недавнего времени. Археологи из Университета Лериды в двух захоронениях нашли останки трех человек вместе с приношениями животных. В одной из могил находилось тело старика с останками целой коровы и ногами семи коз.

Найдены также останки молодой женщины с целой козой, двумя лисами и бычьим рогом Ученые до сих пор не знают, почему только немногие люди имели право или привилегию быть похороненными с таким подношением. В подавляющем количестве захоронений такого не было.