В ночь на Рождество в Омске расстреливали собак

В ночь на Рождество неизвестные в Омске расстреливали собак. Животные были бездомные, но находились на попечении зоозащитников и были стерилизованы.

7 января за собаками, которые жили на пустыре, приехали зоозащитники, чтобы определить их в приют. Однако были обнаружены трупы животных с огнестрельными ранами.

Собаки, по словам активистки Елены Олюниной, не представляли угрозы для окружающих, вели себя мирно и прохожих не осаждали. Защитники животных регулярно заботились о собаках и планировали их пристроить их в хорошее место.

На данный момент имеется один подозреваемый. Работник близлежащей автозаправки угрожал расправой бездомным собакам. В полиции уже взяли показания с мужчины.

На месте преступления были обнаружены гильзы. Это значит, что помимо статьи о жестоком обращении с животными, преступникам грозит ответственность за применение оружия в черте города.

Омские зоозащитники призывают очевидцев откликнуться и рассказать все о расстреле собак в рождественскую ночь. Они напоминают, что издевательство над животными – это первый шаг на пути к жестокостью в адрес человека.