В британской пещере обнаружили «ворота в ад»

Спелеологи в группе пещер Кресвелл Крэгс обнаружили сотни отметин, по суевериям защищавших от ведьм и прочей нечисти. Одна группа надписей, высеченная вокруг круглого входа в одну из пещер, предупреждает о входе в подземный мир. Символы являются, по словам учёных, христианскими, однако их нельзя считать религиозными. Интересно то, что отметины были у всех на виду, однако всё это время их принимали за граффити.

Как считают учёные, возраст знаков датируется между XVI и XIX веками. В то время местные жители могли таким образом защищаться от колдовства, отмечают исследователи. Подобные символы не являются редкостью для этих мест, но именно в этой группе пещер обнаружили самое большое их скопление.