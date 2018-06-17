Муравьи по вибрации дерева могут отличать животное от ветра

Акации являются характерной чертой восточноафриканской саванны. Они также являются классическим примером давних и сложных отношений между растениями и насекомыми, в данном случае муравьями акации. Акации обеспечивают муравьям пищу в виде нектара и проживание в полых шипах. В свою очередь муравьи защищают акаций от покусывания слонов, жирафов или других животных, которые их едят.

Теперь исследователи обнаружили, что муравьи умеют различать вибрации дерева от ветра или когда его начинают жевать. В результате насекомые начинают более активно патрулировать ветви акации. Примечательно, что, как рассказывают исследователи, муравьи не реагируют, когда движения деревьев вызваны только ветром.

Вибрации, которые возникают, когда млекопитающее начинают срывать листья, настолько сильны, что они распространяются по всему дереву и воспринимаются муравьями. В результате муравьи предупреждаются в течение доли секунды и быстро ориентируются на атакующего.

Исследователи предполагают, что вибрации важны для выживания в кенийской саванне. Если случайно коснуться ветвей акации, необходимо быстро отойти от дерева, чтобы избежать мощной атаки муравьев.

Исследователи полагают, что вибрации могут быть надежным источником информации для муравьев. Чтобы проверить это, специалисты сначала измерили вибрации в акации, вызванные ветром. Затем они использовали механическое устройство, откалиброванное таким образом, чтобы воспроизвести движение, связанное с жевательным четвероногим млекопитающим.

Результаты исследования показали, что муравьи реагируют на вибрации, связанные с моделируемым травоядным, но не на ветер. Они могли реагировать на вибрации, возникающие на некотором расстоянии. И что интересно, муравьи не только реагировали на источник вибрации, но и могли определить по ним, в какую сторону идти.

Ученых настолько заинтересовало поведение муравьев, что было принято решение продолжить исследование по изучению чувства вибрации, чтобы понять такой интересный способ общения.