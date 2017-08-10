Новая угроза для Земли: Обнаружена звезда, более опасная, чем известная Нибиру

Очевидец смог заснять на камеру Немезиду – трудно обнаружимую звезду, которая гипотетически вращается вокруг Солнца на расстоянии 50—100 тысяч астрономических единиц.

Недавно мужчина выложил в сети Интернет видеоролик, на котором отчетливо видно странный светящийся круг прямо над Солнцем. Он был огромного размера, поэтому заметить его не составило труда. Тем более очевидец снимал видео через иллюминатор самолета, находясь в небе над землей.

Большой шар сразу привлек внимание, поэтому мужчина подумал, что это всем известная и загадочная планета-убийца Нибиру. Однако, у планеты X появился не менее опасный «конкурент». После просмотра видео эксперты решили, что это звезда Немезида. Согласно предположениям, именно она спровоцировала массовые вымирания биологических видов на нашей планете. Периодичность таких апокалипсисов – каждые 26 миллионов лет.

Так как существование звезды не доказано, ее класс также не определен: это может быть красный, белый или коричневый карлик. Некоторые ученые скептически относятся к причастности Немезиды к вымиранию на планете и считают, что в Солнечной системе существует только одна звезда. Также не исключено возможное существование транснептуновых планет.

Положительно настроенные исследователи уверяют, что радиус Немезиды ужасает: он в 10 раз превышает радиус Солнца, но на фото этого не видно из-за расстояния между звездами. Поэтому снова уничтожить все живое на Земле для гигантского небесного тела не составит труда.

Все больше людей склоняется к тому, что на всех снимках Нибиру на самом деле фигурирует Немезида. Нибира, по всей видимости, находятся за планетой, поэтому никак не может располагаться возле небесного светила.

Специалисты уверены, что большая часть земных катаклизмов непосредственно связана с влиянием Немезиды. «Звезда смерти» уже наклонила Землю и изменила ее магнитные поля, к тому же сильно влияет на погодные явления. В любом случае, если конец света и случится, то не скоро. Для апокалипсиса звезда должна подлететь на максимально близкое расстояние к Солнцу, а для этого потребуется несколько сотен тысяч лет.



