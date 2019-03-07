Ученые: Обнаружена «Запретная планета»

Загадочная планета гораздо больше Земли, и вращается вокруг своей звезды.

С помощью обсерватории в пустыне Атакама, была обнаружена экзопланета, которая уже получила название – «Запретаня планета», ведь «проживает» она в зоне под названием «Нептуновская пустошь», иными словами там, где её существовать не должно.

«Нептуновская пустошь» – это зона, в которой существование планет размером с Нептун, считается невозможным. Но, как показали исследования, исключения всё же существуют. Об этом сообщает «Реальный мир космоса».

NGTS-4 она же «Запретная планета» находится на расстоянии 920 световых лет от Земли, она приблизительно в 20 раз больше массы и в 3 раза больше радиуса Земли. Но не это удивило астрономов. Поразило их то, что экзопланета сохраняет свою атмосферу, при этом находится она на довольно близком расстоянии от своей звезды, но это не мешает ей удерживать в себе газ.

Ученые выдвинули предположение. Они полагают, что NGTS-4 сформировалась в другом месте, а затем «перебралась» в Нептуновскую пустошь. Произошло это в течение одного миллиона лет. Существует также мнение, что планета была значительно больше, но со временем «истощилась».

Однако на этом открытии исследователи не намерены останавливаться. Сейчас у них в планах, изучить зону пустыни Нептуна тщательнее, ведь не исключено, что там могут проживать и другие небесные тела.



