Британцы жертвуют личной жизнью ради работы

Одна четвертая части трудоустроенных британцев сообщают, что «женаты на работе», чуть менее половины перерабатывают в среднем на один час, включая выходные.

Англичане, по данным 56 процентов, признаются, что перерабатывают из-за большого объема работы. О том, что бояться потерять работу, сообщили 18 процентов опрошенных. Кроме того, одна четверная часть всех опрошенных, по их словам, общается, в том числе и в сетях, больше с коллегами по работе, чем с людьми из личной жизни. 24 процентов опрошенных отменяют встречу с друзьями или свидание со второй половиной из-за работы. А также чуть более 20 процентов не воспользовались законным отпуском.

Сферы жизни, наиболее страдающие из-за переработок, по мнению британцев – самочувствие (стресс, упадок сил), социальная сфера, личная жизнь. Около 70 процентов опрошенных рассказали о том, что ушли с работы из-за переработок.