Учеными найден способ эффективной борьбы со стрессом на работе

Британские ученые сделали вывод, что сотрудники, которые занимаются пением, более счастливы и спокойны во время работы.

После проведенного опроса исследователями из Университета Лестера, был сделан вывод о том, что более 95% сотрудников, которые участвуют в пении хором, наиболее удовлетворены жизнью и не испытывают стресс на работе. Кроме того, занятия пением в хоре позволяют избавиться от чувства одиночества, этому свидетельствует показатель 86 процентов опрошенных, которые отметили, что от коллег по хору получают чаще поддержку, в сравнении с коллегами по работе.

Эксперты отмечают, что пение способствует благоприятной атмосфере на рабочем месте и увеличивает производительность каждого отдельного сотрудника, поэтому рекомендовано работодателям поощрять поющих работников.