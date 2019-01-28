Ученые: Переутомление является причиной увеличения веса

Благодаря новому эксперименту эксперты назвали одну из причин набора веса.

Ученые из Университета Джорджии пришли к выводу, что переутомление на работе повышает риск увеличения веса. Дело в том, что пережитый стресс значительно снижает физическую и умственную энергию человека. Для своего исследования специалисты пригласили три тысячи людей, у которых на работе полная занятость. Эксперты досконально проверили активность участников и их привычки в еде, чтобы выяснить, что повлияло на набор веса. Выяснилось, что сильная нагрузка на работе влияла на рацион питания. Из-за усталости люди часто употребляют тяжелую пищу.

В последнее время все больше обрастает популярностью оздоровительные программы, которые помогают сбросить лишние килограммы. Некоторые упражнения из таких программ можно выполнять на рабочем месте. Несмотря на то, что многие работники делают такие упражнения, 2/3 сотрудников все равно испытывают трудности с ожирением.