Ученые нашли на Новой Земле бабочек из Северной Америки

Новые чешуекрылые виды были обнаружены в Архангельске на Новой Земле учеными из САФУ им. Ломоносова. Ранее такие существа встречались исключительно на территории Америки.

Научный журнал Polar Biology первый опубликовал результаты исследований биологов. Данная работа оказалась самой масштабной за последнее столетие. Биологам удалось воссоздать относительно полный список разновидностей чешуекрылых, среди которых некоторые виды мигрировали из Северной Америки. Открытием стало, что некоторые обитатели северных частей света оказались мобильными, и их значительно больше.

Шестьдесят видов найденных чешуекрылых вошли в список, составленный биологами. Определяются виды насекомых путем молекулярного анализа генома. По словам ученых, это абсолютно новый метод, ранее не применяемый в определении вида насекомых.