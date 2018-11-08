Разнообразие наземных животных было стабильным в течение миллионов лет

Сегодня виды, обитающие на суше, составляют от 85% до 95% всего биоразнообразия на Земле. Это особенно впечатляет, если учесть, что континенты занимают лишь 30% поверхности нашей планеты. И что большинство наземных видов являются потомками небольшого числа первопроходцев, которые вторглись на Землю около 400 миллионов лет назад.

Удивительно, но ученые решительно не согласны с тем, что сегодня живет гораздо больше видов, чем когда-либо прежде.

Учеными было проанализировано почти 30 000 окаменелостей тетрапод, наземных позвоночных животных, таких как млекопитающие, птицы, рептилии (включая динозавров) и амфибии. Подсчет видов в пределах отдельных окаменелостей позволил оценить разнообразие древних экологических сообществ.

Результаты показывают, что богатые уровни биоразнообразия на суше, наблюдаемые сегодня во всем мире, не являются недавним явлением. Разнообразие в экосистемах тетрапода было одинаковым, по крайней мере, в течение последних 60 миллионов лет, вскоре после вымирания динозавров. Это говорит о том, что основная идея о том, что биоразнообразие в экосистемах растет более или менее непрерывно с течением времени, неверна.

Вполне вероятно, что способ взаимодействия видов в виде конкуренции за такие ресурсы, как территория и пища, имеет тенденцию ограничивать количество видов, которые могут обитать в местных экосистемах.

Это не означает, что местное разнообразие тетрапод не увеличилось за последние 375 миллионов лет. Результаты работы показывают, что это разнообразие, по крайней мере, в три раза выше, чем это было около 300 миллионов лет назад, когда тетраподы впервые развили ключевые инновации для жизни на Земле (такие как околоплодные яйца, которые позволили размножаться вдали от водных источников).

Исследователи обратили внимание, что увеличение разнообразия встречается редко и происходит относительно резко в геологическом плане. За ними, как правило, следуют десятки миллионов лет, когда рост не происходит.

Вопреки здравому смыслу, наибольшее увеличение местного разнообразия произошло после массового вымирания, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад. Всего за несколько миллионов лет после этого события местное разнообразие увеличилось в два - три раза по сравнению с уровнем до вымирания, во многом благодаря впечатляющему успеху современных млекопитающих, которые эволюционировали, чтобы заполнить экологическое пространство, оставленное динозаврами. Но после этого большого подъема местное разнообразие тетрапод не увеличивалось в течение следующих 60 миллионов лет.

Конкурирующие модели диверсификации животных дают четкие прогнозы о том, как разнообразие в местном масштабе должно изменяться с течением геологического времени: либо с долгосрочной стабильностью, либо с постоянным увеличением.

Существуют пределы местного разнообразия, сохраняющиеся на протяжении миллионов лет. Результаты работы исследователей показывают, что диверсификация продолжается более или менее бесконтрольно. Но разнообразие на континентальном или глобальном уровне может следовать отдельной схеме.

Например, после массового вымирания, большинство видов на континенте может быть уничтожено. Но относительно небольшое число сохранившихся видов может стать очень успешным и широко распространиться. В этом сценарии разнообразие на всем континенте рухнет, но местное разнообразие может показаться неизменным, потому что тот же самый небольшой набор видов будет найден повсюду.

По мнению ученых, похоже, что аналогичный процесс происходит сейчас в ответ на разрушение среды обитания, вызванное людьми. Инвазивные виды широко распространяются, иногда подталкивая местное разнообразие, даже в то время как региональное разнообразие может уменьшаться.

Исследователи предполагают, что в течение длительного времени количество видов на континентах показывает аналогичную картину в местном масштабе. Это означает, что впечатляющее разнообразие на суше сегодня, по крайней мере, в пределах позвоночных, вероятно, не является недавним нововведением.