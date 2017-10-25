Физики объяснили формирование плазмы из винограда в микроволновке

Иногда ученым помогает выйти на важное открытие едва ли не шуточный эксперимент. Один из них провел доктор Аарон Слепков из Университета Трента в Онтарио.

В течение определенного времени они наблюдали за тем, как в микроволновой печи вспыхивали кусочки разных фруктов. В процессе ионизированные молекулы этого лакомства генерировали плазму, то есть горячий газ. Это навело их на мысль, что виноградный сок имеет способность поглощать микроволны. Отсюда и выработка плазмы. Также специалисты установили, что если виноградины положить отдельно друг от друга, то они обыкновенным образом нагреются в микроволновке. А вот если они будут лежать рядом, то плазма начнет производиться. Кстати, виноград в этом плане не одинок. Похожий эффект возникает при обработке микроволнами крыжовника, перепелиных яиц, ежевики.