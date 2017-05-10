Микробиом шейки матки может способствовать развитию предраковых состояний

Инфекции с вирусом папилломы человека (ВПЧ) вызывают 99 процентов случаев рака шейки матки. Первым признаком заболевания часто является появление предраковых поражений на шейке матки женщины.

Но бактерии также могут играть важную роль. Новые исследования показывают, что микробиом шейки матки может влиять на инфекцию ВПЧ больше, чем ранее думали исследователи.

Исследователи использовали глубокое секвенирование для идентификации бактериальных семей, связанных с поражениями, которые с большей вероятностью станут раковыми. Они обнаружили более богатую и разнообразную микробную смесь в поражениях шейки матки. В наиболее распространенные таксоны, связанные с высочайшей степени злокачественности, включены Mycoplasmatales, Pseudomonadales и стафилококк.

Вирусолог и руководитель исследования Питер К. Анжелетти из Университета Небраски-Линкольна говорит, что данные свидетельствуют о том, что бактерии микоплазмы, в частности, могут способствовать росту связанных с ВПЧ поражений.

Новое исследование обнаружило четкую корреляцию между бактериями и поражениями, но не ясно, какая из них является движущей силой связи. Данные действительно говорят о том, что эти бактерии присутствуют в поражениях. Но что это за отношения, и были ли они там до ВПЧ?

Эта взаимосвязь имеет клинические последствия для рака шейки матки, второй по распространенности причины смерти от рака среди женщин во всем мире. Если исследователи определят, что бактерии способствуют росту поражений, например, то предварительная обработка определенными антибиотиками может предотвратить развитие рака.

Анжелетти и его коллеги секвенировали гены РНК 16s в образцах, взятых непосредственно из цервикальных поражений 144 женщин в Танзании, которая имеет один из самых высоких показателей смертности от рака шейки матки во всем мире. Исследователи сначала сравнили бактерии в образцах ВИЧ-отрицательных женщин с образцами женщин, которые были ВИЧ-положительными. Предыдущие исследования показали, что ВИЧ-инфекция повышает риск инфицирования ВПЧ.

Анализ показал большее разнообразие различных таксонов в выборках ВИЧ-позитивных женщин, чем в выборках ВИЧ-негативных женщин. Кроме того, у многих женщин, которые были ВИЧ-положительными и имели повреждения шейки матки, исследователи обнаружили более высокий уровень поражения, в котором присутствовали разнообразные популяции бактерий.

Из выявленных бактерий наиболее четкую корреляцию с тяжестью поражений имели бактерии семейства Mycoplasmatales. В среднем, эти бактерии были более обильны при наличии высокого уровня поражений и менее обильны при низком уровне поражения.

Исследователи считают, что следующая задача - выработать механистические отношения между бактериальной фауной и ВПЧ. Бактерии могут способствовать инфекции ВПЧ прямо или косвенно, вызывая хроническое воспаление, которое способствует ВПЧ.

Рак шейки матки является наиболее распространенным раком, вызванным ВПЧ, но инфекция также повышает риск развития рака полости рта и других мест, где есть слизистая ткань. В этих местах, по мнению ученых, микробиом может играть определенную роль в распространении рака, но может также предложить путь для будущего профилактического лечения.