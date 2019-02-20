Исследование: мужское обрезание защищает женщин от ИППП и рака

Показатели заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), растут. Но кто выступает за обрезание мужчин, как механизм защиты женщин?

Исследователи. Недавно проведенное исследование свидетельствует о том, что обрезание мужчин является «мощным инструментом» для снижения риска развития у женщин рака шейки матки, онкогенного вируса папилломы человека (ВПЧ), бактериального вагиноза и трихомонаса vaginalis, ИППП. Доказательства смешанные, но обнадеживающие, что обрезание эффективно против хламидиоза и сифилиса, но не имеет защиты от гонореи, по словам авторов проекта.

По мнению исследователей, если бы как можно больше женщин знали, что обрезание мужчин снижает риск рака шейки матки, ВПЧ и, по крайней мере, двух распространенных инфекций, они бы требовали обрезания мужчин.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний за 2013 год, показатель обрезания новорожденных мужчин в США снизился с примерно 65 процентов в 1979 году до 58 процентов в 2010 году. Некоторые страны имеют гораздо более низкие показатели обрезания новорожденных мужчин, например, около 14 процентов в Китае и Индии и 5 процентов в Швеции.

По словам сотрудников Медицинской школы Университета Вашингтона, существует активное лобби против обрезания, которые, как и противники иммунизации, игнорируют высококачественные научные данные и вместо этого распространяют мифы, анекдоты и опровергает утверждения.

В 2012 году Американская академия педиатрии опубликовала политическое заявление о том, что польза обрезания для здоровья значительно перевешивает его риски, но также отметила, что культурные особенности более важны для некоторых родителей, поэтому их рекомендация не дотягивает до всеобщего обрезания новорожденных.

Вакцинация снижает риск воздействия определенных типов ВПЧ на будущие поколения, но снижение распространенности мужского обрезания может только увеличить глобальные показатели рака шейки матки, считают ученые.