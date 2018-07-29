Ученые предрекли гибель человечества через 140 лет

Человечество подняло уровень углекислого газа на невиданные высоты. Всего еще несколько поколений, и геологическое воздействие на планету будет необратимым.

Новые результаты исследования показывают, что при нынешних темпах выбросов мы находимся всего в пяти поколениях от создания атмосферы, подобной которой не было 56 миллионов лет. В последний раз, когда уровень углекислого газа был так высок, как сейчас, произошло одно из величайших вымираний в новейшей истории Земли.

Палеоцено-эоценовый тепловой максимум (ПЭТМ) - это период планетарной истории, как бы зловеще это ни звучало. Ученые изучали его в течение многих лет, глядя на изотопы углерода, окаменелости и другие улики, похороненные в земле. Их результаты показывают, что углекислый газ быстро подскакивал, заставляя Землю нагреваться на 5-8 градусов по Цельсию (9-14.4 градуса по Фаренгейту). В тропической Атлантике, вероятно, температура была 36 градусов по Цельсию. До половины микроскопических фораминифер, населяющих моря, погибли. Животные на суше погибли или уменьшились. Потребовалось 150 000 лет, чтобы земля оправилась от шока. В современном мире происходит подобное, и это с климатом делают люди.

Новое исследование показывает, насколько мы близки к достижению крайностей PETM и в некоторых отношениях, как мы уже превзошли его. Опираясь на набор исследований о том, когда начался PETM и как быстро углекислый газ скапливался в атмосфере, Филип Джинджерих, почетный профессор кафедры наук о земле Мичиганского университета, использовал модели для прогнозирования выбросов углерода человеком в будущее.

В то время как импульс углекислого газа PETM был быстрым в геологическом отношении, он бледнеет по сравнению с тем, что люди делают с атмосферой. Современные нормы выбросов до 10 раз быстрее, чем они были во время ПЭТМ. Но в то время как выбросы PETM, вероятно, были результатом сочетания вулканизма, лесных пожаров и метана, просачивающегося из вечной мерзлоты и морского дна, нынешняя ситуация почти полностью обусловлена выбросами углерода в результате человеческой деятельности.

И эти выбросы все еще растут, а в прошлом году мир установил новый высокий уровень загрязнения воды углеродом. Основываясь на этой мрачной тенденции, Гингерих прогнозировал выбросы в будущее и обнаружил, что всего за 140 лет при нынешних темпах мы создадим начало PETM atmosphere v2.0. Через 259 лет мы достигнем пика PETM.

Это явно худший сценарий, что делает маловероятным, что мы дойдем до этого момента. И все же мы живем по этому сценарию с тех пор, как учет углекислого газа начался всерьез вестись с 1959 года. Эта дата использовалась ученым для расчета будущих тенденций.

По словам ученого, мы сознательно и эффективно производим углерод для выбросов в атмосферу со скоростью, которая вскоре будет иметь последствия, сопоставимые с крупными событиями давней истории Земли.