Синтетическая ДНК может помочь в поисках инопланетной жизни

Ученые давно предположили, что если жизнь существует за пределами Земли, процессы, стоящие за ней, могут полностью отличаться от всего, что мы знаем.

Недавно исследователи объявили, что им удалось создать ДНК-подобную молекулярную систему, которая может хранить и передавать информацию. Это не форма жизни, это генетическая система представляет собой альтернативу жизни на основе ДНК. Она может помочь ученым иметь в виду другую картину при поиске жизни в другом месте Вселенной.

NASA профинансировало исследование. Его сотрудники заявили, что обнаружение жизни является важной целью миссий NASA по планетарной науке, и эта новая работа поможет разработать эффективные инструменты и эксперименты, которые расширят сферу того, что ищем.

ДНК подобна инструментарию, который хранит и передает жизненно важную информацию, передаваемую от живого организма к потомству. Ингредиенты молекулы, называемые нуклеотидами, четыре компонента называется аденин, цитозин, гуанин и тимин.

Синтетическая ДНК включает в себя эти компоненты, а также четыре других, которые действуют как копии информации в ДНК. Это создает структуру двойной спирали, которая работает для хранения и передачи информации, согласно исследованию. Как и обычная ДНК, она также может эволюционировать информацию.

Исследовательская группа из университетов США называет это ДНК хатимоджи. На японском языке это название означает «восемь букв».

По словам автора исследования Стивена Беннера, тщательно анализируя роль формы, размера и структуры в ДНК хатимоджи, эта работа расширит понимание типов молекул, которые могут хранить информацию во внеземной жизни в инопланетных мирах.

Исследование - это только начало большого разговора о том, какие генетические системы могут поддерживать формирование жизни и где они могут существовать. Но, структурируя что-то новое, легче представить, что оно живет в районе, который считается негостеприимным.

Например, NASA рассматривает океанские миры в нашей Солнечной системе, такие как спутники Европа и Энцелад, как потенциальные места для жизни за пределами Земли. Тем временем марсоход Curiosity ищет свидетельства прошлой жизни на Марсе.

Включение более широкого понимания того, что возможно в концепции проектирования и миссии приборов, приведет к более инклюзивному и, следовательно, более эффективному поиску жизни за пределами Земли.