Ученые пытаются ответить на вопрос: могла ли жизнь пойти другим путем

ДНК обозначается четырьмя буквами, или основаниями. Группа ученых сообщила, что они фактически удвоили генетический алфавит до системы с восемью буквами, которых не существуют в природе, они могут содержать ключи к потенциалу жизни в других частях Вселенной.

Естественная ДНК прописана четырьмя разными буквами: A, C, G и T. Ученые построили ДНК с восемью основаниями, четырьмя естественными и четырьмя неестественными. Они назвали свою новую систему Hachimoji DNA (хати по-японски восемь, moji по буквам).

По их словам, здесь можно сделать все, что необходимо для жизни. Четыре новых основания аккуратно вписываются в двойную спираль ДНК, и ферменты могут читать их так же легко, как естественные основания, чтобы создать молекулы.

ДНК хатимоджи может иметь множество применений, в том числе гораздо более прочный способ хранения цифровых данных, который может длиться веками.

Это также поднимает глубокий вопрос о природе жизни в других частях Вселенной, предлагая возможность того, что четырехосновная ДНК, с которой мы знакомы, может быть не единственной химией, которая может поддерживать жизнь.

По мнению специалистов, вскоре можно будет обнаружить миры, в которых обитают формы жизни со странной, неземной ДНК и РНК.

Помимо возможностей для цифрового хранения, ДНК Hachimoji также предлагает некоторые подсказки о самой жизни.

Ученые давно задавались вопросом, развилась ли наша ДНК только на четырех основаниях, потому что они единственные, которые могут работать в генах. Могла ли жизнь пойти другим путем?