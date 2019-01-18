Вымершая ласка оказалась родственником барсука

Новое биомеханическое исследование показало, что череп Лептаркта странной формы больше всего похож на американского барсука.

Странной формы череп Лептаркта, вымершего родственника ласки, жившего в Северной Америке и Азии около 20 миллионов лет назад, уже давно привел к противоречивым теориям о его рационе. Но новые биомеханические модели показывают, что Лептаркт, вероятно, был плотоядным хищником, способным к всеядности и более широкому питанию, когда добыча была скудной. Его череп функционировал аналогично живому американскому барсуку.

Leptarctus primus, который жил в миоцене и был немного больше, чем домашний кот, заинтриговал исследователей своим необычным и чрезвычайно прочным черепом.

По мнению специалистов, для млекопитающего череп действительно странный. Он крепкого сложения с очень толстыми скулами. Его макушка выглядит так, будто на ней шлем.

Поразительно, что Leptarctus primus имеет два параллельных гребня, которые выравнивают верхнюю часть головы. Другие плотоядные обычно имеют один центральный гребень или гладкие черепа. В течение многих лет палеонтологи обсуждали экологическую нишу Лептаркта, основываясь на противоречивых интерпретациях сильных параллельных гребней черепа, отличительной формы черепа, а также формы его зубов и жевательного износа.

Предыдущие интерпретации их пищевого образа жизни варьировались в широких пределах практически во всех типах известного кормового поведения у плотоядных. Но из-за отсутствия количественных исследований того, как функционировал череп Лептаркта, вопрос об их рационе оставался без ответа.

В этом исследовании сотрудники Колумбийского университета приняли инженерный подход. Команда сравнила почти полный ископаемый череп Leptarctus primus с 18 видами современных животных с известными диетами, а также с другими ископаемыми видами, используя моделирование прикуса на основе КТ-сканирования черепов и виртуального моделирования механики кормления.

По словам исследователей, традиционные методы изучения анатомии черепа, зуба и скелета по-прежнему важны для понимания того, как жили ископаемые виды. Но рентгеновские снимки высокого разрешения и сложные инструменты компьютерного инженерного моделирования полностью изменили способность точно реконструировать привычки к кормлению у вымерших животных.

Они обнаружили, что среди других проанализированных видов череп Лептаркта механически наиболее похож на череп американского барсука. Несмотря на некоторые различия в их внешнем виде черепа, компьютерное моделирование показывает, что барсук является лучшим живым биомеханическим аналогом для понимания диетического образа жизни Лептаркта. На основе этих сравнений группа определила, что это в первую очередь плотоядный и активный хищник. Он мог быть всеядным, питающимся более широким спектром растительных продуктов и продуктов питания насекомых, когда это необходимо.

По мнению ученых, полный череп Лептаркта представляет собой нераскрытый источник информации об истории древних родственников ласк, выдр, барсуков и скунсов. Удивительно, как много один образец может дать сведений для исследователей.

Исследователи проведут будущие исследования с использованием аналогичных инструментов инженерного моделирования, чтобы посмотреть на изменения в механике кормления черепа среди других видов в группе лептарктинов, чтобы определить, сколько различных типов адаптаций кормления могло существовать среди этих необычных вымерших хищников.