Ученые: увлечение соцсетями приводит к нарушениям сна

Ученые выяснили, что молодые люди, которые уделяют социальным сетям более 3 ч в день, чаще всего страдают бессонницей и другими нарушениями сна.

Данным исследованием занимались ученые изУниверситета Глазго (Великобритания). Результаты оказались поразительными. Так, выяснилось, что увлечение соцсетями приводит к нарушениям сна. Подростки, которые слишком много проводят времени в молодежных сообществах и других интернет-сервисах, часто сталкиваются с недосыпанием или просто не могут уснуть долгое время. В архиве PsyArxiv есть доступ к подробностям эксперимента.

В качестве объектов исследования взяли почти 12 тыс. молодых людей в возрасте 13-15 лет. Чтобы оценить их сон и его качество, внимание обратили на следующие параметры: время сна и бодрствования (с учетом рабочих и выходных будней), время засыпания и количество непреднамеренного прерывания сна в течение ночи.

В ходе исследования выяснили, что мальчики и девочки, которые общаются с друзьями в социальных сетях 3-5 часов в сутки, могут уснуть позже 23:00 с вероятностью на 17% больше, чем те, кто уделяет онлайн-сервисам менее 3 ч. Подростки, которые привыкли проводить в сети Интернет более 5 ч, засыпают в позднее время с вероятностью на 68% больше. Также отмечается, что молодые люди из этой группы достаточно тяжело встают по утрам, что является причиной опоздания в школу.

Руководители исследования отмечают, что их опыт позволил установить взаимосвязь между популярными среди подростков социальными сетями и качеством сна. Дальнейшие исследования уже запланированы. Они будут направлены на составление специальной схемы мероприятий, которые позволят сбалансировать общение в сети и график сна у детей подросткового возраста.



