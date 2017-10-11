Ученые выяснили, что опасная психологическая тенденция среди молодежи приводит к расстройству личности. Результаты исследования опубликованы в журнале «Psychological Bulletin».

Среди современной молодежи возросло стремление к идеалу (будь то, тело, ум или карьера). Исследование проводилось среди студентов с 1989 по 2016 гг. В нем приняли участие 41 641 американских, канадских и британских учащихся.

Оценивались разные формы перфекционизма. По результатам стало понятно, что показатель самооценки возрос в среднем на 10%. Это в свою очередь может приводить к расстройству личности. Студенты слишком зациклены на самоанализе и развитии, что негативно отражается на психическом здоровье.

Один из авторов исследования Эндрю Хилл сообщает, что подобное рвение к перфекционизму влечет за собой склонность к депрессии и появление суицидальных мыслей. Также он призывает школы снизить внимание на конкуренции учащихся, чтобы сохранить психическое здоровье молодежи.

Данный рост перфекционизма ученые связываю с развитием социальных сетей. Молодые люди постоянно сравнивают себя с другими, что приводит их к неудовлетворению своей жизнью и собой в частности.