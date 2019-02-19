Крабов-отшельников тянет к запаху мертвых сородичей

Исследователи, работающие в Коста-Рике, обнаружили, что любопытных крабов привлекает запах плоти, вырванной у одного из них.

Биологи Дартмутского колледжа установили на пляже 20 пластиковых трубок, каждая из которых содержала кусочки мяса краба-отшельника. В течение пяти минут почти 50 крабов-отшельников (Coenobita compressus) роились вокруг каждого образца.

Однако реальность более мрачна. Исследователи говорят, что запах сигнализирует о том, что пустая оболочка может быть доступна для жилья. Крабы стараются успеть попасть в оставшуюся оболочку.

Ни один из примерно 850 известных видов крабов-отшельников, большинство из которых обитает в море, а некоторые на суше, не может выращивать свои собственные раковины. Вместо этого крабы занимают раковины, оставленные мертвыми улитками. Краб-отшельник вырастает до размеров своей раковины и чтобы расти дальше существо должно найти и занять большую раковину.

Для примерно 20 видов наземных крабов-отшельников поиск подходящей раковины может быть особенно сложным.

Отшельники могут переделывать раковины, делая их больше. Животные используют въедливые секретирования и выскабливания для того, чтобы расширить отверстие раковины, извлекают внутреннюю спираль и уменьшают толщину стены. Но реконструкция идет медленно и тяжело. Гораздо быстрее захватить уже реконструированную раковину другого краба-отшельника, живого или мертвого. Отсюда сильное влечение крабов-отшельников к запахам, которые наводят на мысль, что другой мертв.

Исследователи также обнаружили, что крабы-отшельники не находили запах трупа другого краба-отшельника более привлекательным, чем запах улиток.

Для морских крабов-отшельников увеличение размеров не представляет большой сложности. Вода поддерживает оболочку, в которой находится краб, даже если она велика для него. Это, в сочетании с тем, что в море гораздо больше пустых раковин, чем на суше, означает, что морские раки-отшельники сталкиваются с меньшей конкуренцией при поиске дома.

По мнению специалистов, наличие раковин ограничено для наземных крабов-отшельников. Исследователи считают своим долгом обратиться ко всем посещающим пляжи с просьбой не уносить с собой пустые раковины.