Тасси дьяволы могут быть возвращены на австралийский материк

Дьяволы сосуществовали со многими мелкими млекопитающими по всему австралийскому материку за тысячи лет до появления динго.

Окаменелости свидетельствуют о том, где обитали тасманские дьяволы в материковой Австралии и как они сосуществовали с другими животными.

Ученые говорят, что исследование добавляет существенный вес идее повторного введения дьяволов в континентальную Австралию в контролируемых испытаниях. Тасманийские дьяволы когда-то бегали по этому полузасушливому ландшафту за несколько дней до прибытия динго.

Спустя более 3000 лет после исчезновения хищника с материка, были обнаружены окаменелости, свидетельствующие, что тасманийские дьяволы сосуществования с другими животными.

Исследователи считают, что, судя по свидетельствам, животные были гораздо более адаптируемыми, чем принято было считать.

Специалисты исследовали древние озера в зоне Всемирного наследия в поисках вымерших окаменелостей мегафауны, но вместо этого откопали сотни костей гораздо более мелких животных. Группа ученых датировала сотни костей животных возрастом от 7000 до 32000 лет.

Вместе с костями были твердые куски окаменелых копролитов с примесью останков животных. Ископаемые копролиты содержат кости мелких зарывающихся животных. За это время они пережили суровые климатические колебания, включая пик последнего ледникового периода. Они смогли сосуществовать в этой довольно суровой среде обитания, и не было никаких явных доказательств того, что дело идет к вымиранию.

Реинтродукция тасманских дьяволов на материк была предложена некоторыми защитниками природы как способ борьбы с дикими хищниками, которые уничтожают популяции мелких млекопитающих.

Но есть серьезные вопросы о том, какая материковая среда будет подходящей для дьяволов, и как они будут взаимодействовать с другими хищниками и фауной.

Экологи из Университета Нового Южного Уэльса предложили испытать дьяволов в районах, свободных от динго. Это исследование показывает, что дьяволы довольно гибкие, и есть шанс, что они могут жить в гораздо большем диапазоне сред, чем изначально предлагалось.

Защитники природы утверждают, что реинтродукция дьяволов может помочь таким видам, как бильби, восстановиться в районах, где они были уничтожены дикими кошками и лисами.

Новое исследование дает некоторые заверения в том, что дьяволы могут выжить на материке и сосуществовать с мелкими млекопитающими.

Амбициозный новый проект перепрофилирования на полуострове Йорк в Южной Австралии попытается вернуть небольшой карман Австралии к ее прежней экологической славе.

Но, как считают ученые, генетический состав сегодняшних дьяволов может быть разным, поэтому неясно, могут ли дьяволы из Тасмании адаптироваться к одному и тому же диапазону сред.

Снижая давление кошек и лис, эти мелкие млекопитающие могут процветать, но в то же время они могут подвергаться большему давлению со стороны хищников. По мнению специалистов, попытка реинтродукции демонов Тасси на материк была бы грандиозной задачей.