Следующий конец света ожидается 8 марта

Ученым удалось поймать и расшифровать радиосигнал, который отправили инопланетяне из-за пределов пояса Койпера.

Это удалось сделать группе британских специалистов по изучению внеземных цивилизаций. Ими была перехвачена часть радиопереговоров между базами пришельцев. За 18 часов послание удалось обработать. Специалисты шокированы полученной информацией.

Пришельцы планируют высадиться на Землю и уничтожить большую часть людей. В живых должно остаться только несколько миллионов рабов. И произойти это трагическое событие для человечества должно 8 марта.

Специалисты впервые столкнулись с алфавитом и непонятным значением различных символов. Уровень их коммуникации намного выше человеческого. Чтобы расшифровать несколько символов, специалистам понадобилось почти сутки.

И эти несколько жутких фраз рассказывают о том, что 8 марта откроются несколько порталов, из которых пришельцы высадятся на Землю. Их лазерное оружие способно уничтожить все живое. В живых останется немного людей. Им позволят остаться, потому что нужны рабы.

Жители Земли могут использовать свой шанс. Идет разработка специальных щитов, которые не дадут открыться порталам. И если все для человечества закончится благополучно, возможно, предстоит подготовка к следующему наступлению.

Ранее уже сообщалось о приближении Нибиру. Жители многих стран выдели странное явление в небе. Конспирологи считают, что Россия уже испытала на себе влияние Нибиру. И первой была Камчатка.