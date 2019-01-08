Личные убеждения и мораль могут быть обусловлены генетикой

Исследователи обнаружили, что, хотя родители и стараются развить в ребенке многие черты, но существует основополагающий генетический фактор, который также влияет на эти черты.

Каждый ребенок получает в наследстсво от своих родителей черты внешности. Исследователи говорят, что дети могут унаследовать моральные характеристики своих родителей.

Аманда Рамос, научный сотрудник по междисциплинарному образованию штата Пенсильвания, сказала, что надеется, что исследование поможет начать разговор о том, как и почему развиваются эти характеристики, называемые «добродетельным характером».

Многие исследования показали связь между родительством и этими добродетельными чертами, но они не рассматривали генетический компонент. Исследователи считают это упущением. Родители делятся своими генами со своими детьми. И то, что считается, что родители стараются привить детям какие-то черты, на самом деле связано, по крайней мере, частично, с генетикой.

Предыдущие исследования выявили связь добродетельных качеств, таких как социальная ответственность и добросовестность, с благосостоянием и гражданской активностью. Несмотря на то, что школьные вмешательства были разработаны для содействия развитию этих качеств, они не всегда успешны.

Для того, чтобы выяснить, может ли генетика объяснить, почему некоторые люди развивают эти черты, а другие нет, исследователи использовали данные 720 пар братьев и сестер, включая детей в разведенных и не разведенных семьях, сводных братьев и сестер и не родных друг другу братьев и сестер, а также их родителей.

По мнению исследователей, включение пар братьев и сестер с широким разнообразием родства было полезно для обнаружения как генетических, так и экологических факторов, влияющих на черты. Например, идентичные близнецы имеют идентичную ДНК, в то время как сводные братья и сестры не имеют общих генов, но имеют общий дом или окружающую среду.

Включение нескольких степеней родства может дать больше информации, чтобы выделить генетические влияния из общей среды.

Исследователи собрали данные участников сначала в подростковом возрасте, а затем в детском возрасте. Они измеряли родительский позитив, например, отзывчивость и похвалу, а также родительский негатив, например, крики и конфликты. Они также измеряли ответственность детей в подростковом возрасте и добросовестность в детстве.

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что, хотя позитивное воспитание было связано с тем, что дети были более ответственными и добросовестными, эти ассоциации оказались сильнее у братьев и сестер, которые были более тесно связаны. Из-за сходства братьев и сестер результаты показывают, что черты частично генетические.

Исследователи обнаружили, что генетика и воспитание влияют на эти характеристики. Поведение детей частично обусловлено генетическим сходством, и родители реагируют на такое поведение детей. Затем это поведение оказывает влияние на социальную ответственность и сознательность детей.

Дженае Нейдерхайзер, профессор психологии человеческого развития и семейных исследований в штате Пенсильвания, считает, что результаты исследования помогают лучше объяснить, как родители формируют характер своих детей.

Большинство людей считают, что воспитание формирует развитие добродетельного характера с помощью родителей и ближайшего окружения. Но результаты исследования показывают, что есть и наследуемые влияния. Это не означает, что, если родители имеют определенные черты характера, дети независимо от воспитания будут обладать ими. Это означает, что дети наследуют склонность вести себя определенным образом, и это не следует игнорировать.

Хотя исследователи обнаружили генетический элемент развития добродетельных характеристик, это не означает, что черты были полностью определены ДНК.

По мнению исследователей, ваши гены не полностью детерминированы тем, кто вы есть. Гены просто дают вам потенциал. Люди делают свой собственный выбор и имеют свободу воли в формировании того, кем они становятся.