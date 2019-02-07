Табачные заводы превратились в зеленые биореакторы на благо здоровья человека

Исследователи из Западного университета и научно-исследовательского института здоровья Лоусона используют растения табака в качестве зеленых биореакторов для производства противовоспалительного белка с мощным терапевтическим потенциалом.

Заводы используются для того, чтобы произвести большое количество протеина Interleukin 37, или IL-37. Протеин производится в человеческой почке в очень малых количествах и имеет мощные anti-inflammatory и иммунн-подавляющие свойства, обеспечивая потенциал для обрабатки нескольких воспалительных и аутоиммунных разладов как мочеизнурение типа 2, слабоумие и артрит.

Этот белок является главным регулятором воспаления в организме и, как было показано в доклинических моделях, эффективен в лечении целого ряда заболеваний. В настоящее время его можно производить в очень небольших количествах с использованием бактерий E. coli, но по очень высокой стоимости.

Эта работа является первой в своем роде, чтобы продемонстрировать, что этот функциональный человеческий белок может быть произведен в растительных клетках. Заводы предлагают потенциал для производства фармацевтических препаратов таким образом, который является гораздо более доступным, чем современные методы. Теперь, когда они показали, что могут производить белок из табака, его можно извлекать из других растений, таких как картофель.

Исследователи изучают влияние IL-37 на профилактику повреждения органов во время трансплантации. Когда орган удаляется для трансплантации, а затем передается реципиенту, возникает воспаление, когда кровоток восстанавливается в органе. Ученые считают, что Ил-37 обеспечивает способ предотвратить эту травму.

По мнению специалистов, эта работа повлияет на изменение взгляда на растения. Такой подход даст возможность обеспечить лечение пациентов способом, который является эффективным и доступным.