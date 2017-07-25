Ученые: Детство на природе снижает риск развития психических проблем

Люди, детство которых проходило на природе, во взрослом возрасте намного реже сталкиваются с психическими расстройствами.

Ученые из Дании пришли к выводу, что детство на природе снижает риск развития психических проблем уже во взрослом возрасте. Отметим, что сегодня от заболеваний на психическом уровне на планете страдает примерно 450 млн человек. Для начала специалисты собрали информацию о Дании, а точнее, какие районы можно считать самыми «зелеными». После изучили 16 психических заболеваний. Отметим, что исследование также учитывало различные факторы и условия.

В конце выяснилось, что, которые провели детство в таких «зеленых зонах» на 55% здоровее психически, чем остальное население страны. По словам ученых, результаты исследования говорят о том, что в городах необходимо устраивать озеленение, что обеспечит каждому ребенку проведение времени среди деревьев и травы.