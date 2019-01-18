Ученые из США изобрели часы, прогнозирующие дату смерти человека

Американские ученые Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе изобрели часы, способные определить дату смерти человека, с помощью всего одной капли крови.

Авторами девайса, который уже прозвали GrimAge, являются Аке Лу и професcор кафедры генетики человека в Школе Медицины им. Дэвида Геффена Стив Хорват. GrimAgе позволяет предсказать продолжительность жизни, а также проверить потенциальные вмешательства, которые могут замедлить или, возможно, даже обратить вспять биологическое старение.

Устройство GrimAge измеряет риск смерти человека, анализируя позиции на ДНК, где метильные группы изменяются с возрастом. Эти позиции анализируются путем применения ДНК из крови на "чип", который измеряет степень их "загрязнения" и показывает реальный биологический возраст человека, первый автор Аке Лу объясняет. Благодаря всем данным с анализа аппарат определяет возможную дату смерти человека. Необходима только одна капля крови, уточняет Стив.

К сожалению, часы GrimAge не попадут на массовое производство, потому что они были созданы исключительно в научных целях, уточнили исследователи. Зато, благодаря им, ученые приблизятся к расшифровке старения человеческого организма.