27 000-летняя окаменелость рассказала о жизни гигантского наземного ленивца

В заполненной водой воронке в Центральной Америке ученые обнаружили останки древнего животного.

Даже такая находка как зуб может многое рассказать о жизни гигантского ленивца. Можно узнать, чем они питались и в какой окружающей среде жили.

Они были большими, волосатыми и причудливыми, и теперь, по словам ученых, мы знаем гораздо больше о мире, в котором жили гигантские наземные ленивцы 27 000 лет назад.

Это все благодаря открытию окаменелости одного из существ, которые недавно были найдены в заполненной водой воронке в Центральной Америке.

Останки лежали нетронутыми до 2014 года. Именно тогда водолазы нашли части зуба и других костей во время поиска древних артефактов майя в бассейне, расположенном в Кара Бланка, центральный Белиз.

Изучение окаменелостей позволило исследователям совершить путешествие во времени, когда гигантские ленивцы с когтями, похожими на росомаху, бродили по Америке, и люди охотились на них. Проанализировав фрагмент зуба длиной в 10 см, ученые смогли воссоздать год из жизни ленивца.

Анализ показал, что гигантский ленивец прожил долгий сухой сезон, который длился около семи месяцев. Также выяснилось, что существо, которое могло вырасти до 3,6 м в высоту, жило в саванне, а не в лесу, и потребляло различные растения. Белиз в то время был засушливым и бесплодным, совсем не таким, как джунгли сегодня.

Несмотря на то, что звери были травоядными, они питались по-разному. Исследователи смогли увидеть, что это огромное социальное существо смогло довольно легко адаптироваться к сухому климату, употребляя в пищу все, что было доступным.

По мнению ученых, это поддерживает идею о том, что у ленивцев была разнообразная диета. Это помогает объяснить, почему они были так распространены и почему они жили так долго. Вероятно, потому, что они были очень адаптируемы.

Новые результаты также добавляют к доказательствам то, что многие факторы, помимо изменения климата, способствовали их вымиранию в Америке. Одним из таких потенциальных факторов, как считают ученые, является появление людей на сцене 12000-13000 лет назад.

По мнению исследователей, люди, вероятно, охотились на гигантского наземного ленивца в Америке. Однако до сих пор неизвестно, какую роль сыграли люди в исчезновении гигантских ленивцев.