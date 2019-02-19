В марте 2019 ожидается три астрономических события

Март знаменует собой официальное окончание зимы в Северном полушарии, а смена времен года будет сопровождаться жутким свечением в ночном небе, видимым только два раза в год.

По сообщению ученых, этот месяц также принесет окончательные возможности увидеть некоторые зимние созвездия и последнее суперлуние 2019 года.

Астрономы рассказали о трех астрономических событиях, которые будут отмечаться в течение марта.

Луна скользит по Марсу, звездное скопление Плеяд ожидается 10 -12 марта. Вечерние звездочеты увидят встречу, когда полумесяц проходит мимо Марса и звездного скопления Плеяд.

Марс постепенно тускнеет в ночном небе, но вечером 10 марта и 11 марта можно будет легко заметить, как полумесяц проходит поблизости. Никакой телескоп не требуется, чтобы увидеть близкую встречу, так как Луна и Марс видны невооруженным глазом.

Вечером 12 марта Луна пройдет вблизи звездного скопления Плеяд - группы звезд, расположенной вблизи знаменитого созвездия Ориона. Чем меньше освещение, тем больше звезд можно увидеть в звездном скоплении.

Это отличная цель, которую можно увидеть с простым биноклем. Здесь так много звезд, которые можно увидеть с небольшим увеличением. Это будет одна из последних возможностей для тех, кто живет в Северном полушарии увидеть Плеяды высоко в ночном небе, поскольку звездное скопление не видно в летние месяцы.

Суперлуние будет в период равноденствия 20 марта. Зима подойдет к концу 20 марта всего за несколько часов до последнего суперлуния 2019 года. Весеннее равноденствие знаменует собой официальное начало весны в Северном полушарии с изменением сезона, официально отмеченного в 17:58 вечера по восточному времени в среду, 20 марта 2019 года.

Вскоре после начала весны третье и последнее суперлуния года будут ярко светить в небе. В последний раз полная Луна и весеннее равноденствие совпадали так близко (с разницей в 4 часа) в марте 2000 года, говорят астрономы. В это время года появляются дождевые черви, возвращаются малиновки и перелетные птицы.

Жуткое свечение появится в вечернем небе в середине - конце марта. По словам сотрудников Лаборатории реактивного движения NASA, то, что мы видим, это солнечный свет, отражающийся от зерен пыли, которые окружают Солнце во внутренней Солнечной системе.

В отличие от многих астрономических событий, требующих безоблачного неба в определенную дату, зодиакальный свет должен быть виден в темных областях в течение недель, предшествующих равноденствию и сразу после него. Это позволяет увидеть интересное астрономическое явление.

Чтобы лучше увидеть зодиакальный свет, нужно выбрать темную область, где мало освещения. Яркие городские огни могут легко смыть тусклое свечение в вечернем небе.

Зрители в Южном полушарии получат возможность увидеть зодиакальный свет до рассвета, а не после захода солнца, как в Северном полушарии. Следующая возможность увидеть зодиакальный свет будет в середине сентября, в преддверии осеннего равноденствия.

Оглядываясь на февраль, стоит вспомнить астрономические новости, начиная от крупнейшего в году суперлуния до NASA, официально объявившего о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity.

Последний месяц зимы начался с грохота, когда метеорит пролетел по небу над Флоридой, прежде чем совершить аварийную посадку на западной Кубе. Громкие взрывы были слышны по всему региону во второй половине дня после того, как небесный камень вошел в атмосферу Земли.