Ученые предлагают новые методы лечения нарушений зрения

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является третьей причиной нарушений зрения в мире и ведущей причиной слепоты в странах с более высоким уровнем дохода со стареющим населением. По оценкам, к 2020 году пострадают 196 миллионов человек.

Несколько лет назад в лечениии АМД наметился прорыв. VEGF-ингибиторы в настоящее время вводятся прямо в глаз, новые варианты находятся в стадии исследования, чтобы улучшить результат и уменьшить инвазивность процедуры. В качестве нескольких примеров компании, такие как Regenxbio, разрабатывают генную терапию для нейтрализации VEGF. Ученые из Университета Биргмингема надеются заменить инъекции глазными каплями.

Однако эти процедуры эффективны только во влажной форме ВМД, которая вызывается новыми кровеносными сосудами, растущими в субретинальное пространство. Более сложной задачей остается лечение сухой формы АМД, для которой в настоящее время единственным методом лечения является пероральное применение антиоксидантных витаминных добавок, которые могут замедлить прогрессирование заболевания.

Новое открытие может стать ключом к лечению АМД. Ученым Национального института здоровья глаз удалось идентифицировать 6 геномных областей, связанных с ВМД. Они сравнили ткани глаз от умерших доноров и идентифицировали 34 генетические области, связанные с ВМД. Чтобы определить, какие из них действительно влияют на биологию AMD, они использовали вычислительную биологию для сравнения генов, которые выражают белки в сетчатке, со всеми генетическими вариантами, ранее идентифицированными.

Были определены два гена, как новые потенциальные мишени для лекарств: B3GLCT и BLOC1S1, оба связаны с накоплением нежелательных белков в глазу. В настоящее время планируется определить, как эти гены могут повлиять на развитие ВМД и разработать новые терапевтические стратегии для лечения заболевания или даже его начала.

Другие подходы, которые выглядят многообещающими для пациентов с АМД, это регенеративные методы лечения, которые пытаются восстановить ткани, разрушенные АМД.

Ученые теперь могут выводить стволовые клетки из собственной кожи или крови пациента, которые в свою очередь могут быть направлены на превращение пигментного эпителия сетчатки (ПЭ). Цель состоит в том, чтобы имплантировать эти клетки в глаз пациентов, чтобы сохранить и восстановить зрение.

Исследование стало крупным прорывом, так как оно может быть применено к обоим типам АМД, не только останавливая прогрессирование заболевания, но и улучшая зрение пациентов. Ученые надеются, что это приведет к стандартной терапии, которая может быть доступна пациентам в ближайшие 4 года.