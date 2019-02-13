Улитки могут быть правшами и левшами

Ученые рассказывают, что улитки, как и люди, могут быть правшами или левшами, а вихрь, выгравированный в раковине улитки, может многое рассказать о них, вплоть до их генетического состава.

Исследователи обнаружили, что ген, влияющий на направление катушки оболочки, может также дать представление об эволюции улиток в целом.

Декстральные (по часовой стрелке-спиральные, левые) и синистральные (против часовой стрелки-спиральные, правые) морфы наземной улитки Bradybaena similaris обращены влево-вправо во внутренней висцеральной структуре, а также в направлении намотки. Дефект экспрессии гена diaph b приводит к образованию яичных масс, из которых появляются, как декстральные, так и синистральные братья и сестры.

У людей примерно каждый десятый человек имеет зеркальные органы, причем сердце находится скорее справа, чем слева. В некоторых популяциях улитки обращение вспять привело к эволюции новых видов. В других случаях левостороннее движение-вращение раковины против часовой стрелки может означать, что улитка даже не размножается.

Биологи говорят, что одной из загадок эволюции улиток является частая смена направления движения тела у нескольких видов. Эволюция процесса является потенциальным механизмом для производства новых видов улиток со значительными последствиями на более позднем этапе жизненного цикла. Например, генитальный аппарат расположен на противоположной стороне тела у правши и левши так, что спаривание между ними невозможно.

Исследователи из Университета Синьшу и Окинавского Института поддерживают в своей лаборатории особый мутантный штамм вида наземных улиток, называемый Bradybaena similaris. Эти улитки имеют около пятьдесят на пятьдесят шансов на свертывание влево или вправо. Правши в этом штамме откладывают яйца как правши, левши как левши.

Исследователи сравнили гены между декстральным широким типом, найденным в природе, и штаммом, поддерживаемым лабораторией, в попытке определить генетическое изменение, ответственное за производство левшей и правшей в поддерживаемом лабораторией штамме.

По словам ученых, самое большое различие между ними было на самом деле в уровне экспрессии одного гена, называемого diaph, но не в самом гене.

Улитка, как правило, не развивается, чтобы быть правшой, если diaph выражен достаточно. Однако просто сокращение экспрессии генов не может привести к появлению нового вида. Большинство мутантов улитки с пониженной экспрессией не в состоянии вылупиться. Дополнительные генетические факторы необходимы для работы с уменьшенной экспрессией гена, чтобы произвести новый вид с обратной связью.

Исследователи планируют изучить генетические механизмы эволюции объективности тела улиток, в том числе мутаций, в дополнение к их специфической направленности на ген diaph.