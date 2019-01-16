Психологи рассматривают сотовые телефоны как инструмент предотвращения самоубийств

Ключи к психическому здоровью могут быть скрыты в вашем телефоне.

В эпоху, когда многое из того, что люди делают, оставляет цифровой след, психологи разрабатывают приложение, которое сможет собрать информацию для прогнозирования риска самоубийства и потенциально спасать жизни.

Сотрудники Центра цифрового психического здоровья с коллегами из Колумбийского университета, Университета Питтсбурга и Университета Карнеги-Меллон разрабатывают способы использования цифровых технологий для улучшения психического здоровья.

Цель состоит в том, чтобы использовать данные мобильного телефона, которые могут идентифицировать предупреждающие знаки для тех, кто склонен к самоубийству.

По словам психологов, одной из самых больших проблем в области предотвращения самоубийств является отсутствие краткосрочного метода прогнозирования.

Для большинства людей, которые имеют суицидальные намерения, фактический период, когда они, вероятно, будут действовать, составляет всего 10-15 минут.

Исследователи изучили данные 200 молодых людей от 13 лет до 18 лет, которые предпринимали попытки самоубийства или у них появлялись мысли о самоубийстве. Пациентам в клиниках Университета Питтсбурга и Колумбийского университета будут установлены приложения на телефон, он будет отслеживать их деятельность в течение шести месяцев.

У исследователей будет окно в жизнь участников. Их повседневная деятельность, физическая активность, модели сна, какую музыку они слушают, их социальные сети и виды сообщений, которые они посылают в социальных сетях, будут под наблюдением.

Периодически исследователи будут отправлять push-уведомления с вопросами для участников опроса. Приложение будет использовать новые технологии для отслеживания мимики и аспектов голоса и речи, чтобы помочь расшифровать эмоциональное состояние.

Как только данные будут собраны, специалистами по машинному обучению в Университете Карнеги-Меллона будут разработаны алгоритмы, по которым будут определять показатели суицидального риска. Проект может революционизировать методы проведения психических исследований и вмешательств.

В конечном итоге психологи надеются, что это позволит вмешаться, когда люди в них нуждаются. И вмешательство будет эффективным.