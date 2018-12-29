Психологи: женщины и мужчины по-разному пытаются избавиться от алкоголизма

Новое исследование сотрудников Университета Айовы показывает, что женщины с меньшей вероятностью стремятся получить помощь в решении проблемы с алкоголем и с большей вероятностью верят, что проблема решится сама по себе.

Это исследование, в котором глубоко анализируются различия в том, как мужчины и женщины справляются с чрезмерным потреблением алкоголя, предполагает, что для мужчин и женщин следует разработать различные стратегии решения этой проблемы.

Опрос подтвердил результаты прошлых исследований, которые показали, что большинство взрослых с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, не обращаются за помощью в специализированные клиники или группы, такие как «Анонимные алкоголики». Обследование также подтвердило, что женщины реже пользуются этими услугами, чем мужчины. По словам ученых, анализ данных опроса является первым из тех, что изучает различия в конкретных причинах, по которым взрослые не ищут помощи.

В качестве основной причины, по которой люди не обращаются за помощью, является смущение или убеждение, что они должны быть достаточно сильными, чтобы прекратить пить самостоятельно.

Исследователи в ходе работы заметили резкие гендерные различия. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, верили, что их проблема сама по себе улучшится.

Исследование проанализировало данные, собранные в ходе случайного опроса американцев Национальными институтами здравоохранения, задающими общие вопросы, связанные со здоровьем.

Мужчины и женщины по-разному думают о том, как они преодолеют алкоголизм. Женщины более независимы и самостоятельны, они уверены, что это можно сделать самостоятельно. Мужчины более пессимистичны, основываясь на неудачном прошлом опыте, или они не знают, куда обратиться за помощью.

Исследователи говорят, что они не рассматривали, почему женщины и мужчины имеют такие разные взгляды, но предыдущие исследования показали, что женщины чаще обращались за лечением от алкоголизма, используя услуги, ориентированные на вопросы психического здоровья в целом, а не от отдельных лиц или организаций, специализирующихся на проблемах алкоголя.

Другие исследования показывают, что женщины с меньшей вероятностью признают, что у них есть проблема с алкоголем, поэтому они не обращаются за помощью к проблеме, в которую они не верят, или у них просто нет времени, учитывая работу и семейные обязательства.

Специалисты считают, что больше женщин могли бы чаще обращаться за помощью, если бы специально для них были разработаны программы, такие как группы поддержки только для женщин.