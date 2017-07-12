Ученые: Между воспалением организма и депрессией нашли связь

Оказалось, что женщины более подвержены депрессии и воспалению организма.

Ученые провели исследование и выяснили, что между депрессией и воспалением организма есть связь. В ходе эксперимента специалисты разделили мужчин и женщин на две группы. Первым давали лекарство, которое увеличивает воспаление. Отметим, препарат давался в разумных количествах. Остальным участникам давали плацебо. Исследование показало, что женщины в большей опасности, чем мужчины.

Помимо этого, женщины, которые употребляли препарат для увеличения воспаления, показали, что у них в головном мозге снижается активность в области, отвечающей за удовольствие. Отметим, что люди, страдающие депрессией, часто утрачивают чувство удовольствия от жизни. Ученые говорят, что не каждая депрессия вызвана изменениями на физическом уровне. Новое исследование поможет по новому подходить к выявлению причин такого состояния.