Самый старый инструмент татуировки обнаружен в западной части Северной Америки

Археологи Вашингтонского государственного университета обнаружили древнейший татуировочный артефакт в западной части Северной Америки. Инструмент был сделан около 2000 лет назад на территории современной Юго-Восточной Юты.

Археологи случайно наткнулись на инструмент размером с ручку, проводя инвентаризацию археологических материалов, которые находились на хранении более 40 лет.

Его открытие отодвигает назад самые ранние свидетельства татуировки в западной части Северной Америки более чем на тысячелетие и дает ученым новый взгляд на жизнь доисторических людей, чьи обычаи и культура в значительной степени были забыты.

О татуировке доисторических людей на Юго-Западе много не говорят, потому что никогда не было прямых доказательств, подтверждающих это.

По словам специалистов, этот инструмент татуировки предоставляет нам информацию о прошлом юго-западной культуры, которую мы не знали раньше.

Татуировка - это форма искусства и способ выражения, общий для многих коренных культур во всем мире. Однако мало что известно о том, когда и почему началась эта практика.

Это особенно касается таких мест, как юго-запад Соединенных Штатов, где татуировки не были обнаружены на сохранившихся человеческих останках и нет древних письменных записей об этой практике.

Вместо этого археологи полагались на визуальные изображения в древних произведениях искусства и идентификацию орудий татуировки, чтобы проследить происхождение татуировки в регионе.

Самые ранние инструменты татуировки датируются 1100-1280 годами нашей эры. Поэтому, когда археологи наткнулись на очень похожий инструмент в штате Юта, который на 1000 лет старше, он поняли, что нашли что-то особенное.

Инструмент состоит из деревянной ручкой, в конце которой расщепленные листьями юкки и в качестве игл шипы кактуса, окрашенные в черный цвет на кончиках.

Учеными были проанализированы наконечники с помощью сканирующего электронного микроскопа, рентгеновской флуоресценции и энергодисперсионной лучевой спектроскопии. Было даже сделано несколько пробных татуировок, используя кожу свиньи.

Исследователи увидели кристаллическую структуру пигмента и определили, что он, вероятно, содержит углерод, общий элемент в росписи тела и татуировке.

Находка, по словам ученых, имеет большое значение для понимания того, как люди управляли отношениями и как статус мог быть отмечен на людях в прошлом в то время, когда плотность населения на юго-западе увеличивалась.