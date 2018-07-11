Беспроводные датчики могут контролировать здоровье больных младенцев

Ультратонкие датчики кожи, которые по беспроводной сети передают жизненно важные данные внешним устройствам, могут предложить менее громоздкий способ мониторинга госпитализированных младенцев, чем традиционные привязанные к проводам датчики.

Беспроводные заплаты кожи, которые измеряют признаки жизни младенца, смогли предложить более безопасный, более удобный путь контролировать состояние недоношенных и больных младенцев в больнице.

Каждый год около тысячи новорожденных поступают в отделения интенсивной терапии новорожденных, включая недоношенных, которые уязвимы к проблемам с сердцем, дыханием и другим медицинским осложнениям. Врачи должны постоянно следить за жизненными показателями этих крошечных пациентов. И это обычно включает в себя оснащение новорожденного жесткими датчиками, которые подключены к машинам вокруг колыбели ребенка.

Но клей на этих датчиках может повредить нежную кожу ребенка, обеспечивая критический контакт между датчиком и кожей.

Каждая заплата состоит из ультратонкого слоя электроники прослоенного между листами гибкого силикона. Один патч, размещенный на груди или спине ребенка, использует электроды для контроля электрической активности сердца ребенка. Вторая заплата наносится на руку или ногу. Оба датчика контролируют температуру ребенка.

SUPERSLIM SENSOR - пара мягких, гибких пластырей для мониторинга жизненно важных признаков, которые можно носить на груди и ноге, намного безопаснее для кожи новорожденных, чем клеи, используемые для крепления традиционных жестких датчиков.

Пара датчиков непрерывно передает информацию на соседний компьютер или планшет. Алгоритм затем использует эти данные для расчета частоты сердечных сокращений новорожденного, частоты дыхания, оксигенации крови и кровяного давления. При экспериментальном тестировании с 21 младенцем кожные пластыри давали показания о жизненно важных показателях детей, которые были похожи на обычные, привязанные к проводам датчики.

Два мягких с гибкой поверхностью, напоминающих заплаты датчика без клея гораздо легче отслаиваются, что особенно важно для недоношенных, у которых очень нежная и легко ранимая кожа. Контакт заплаты с кожей снижает риск заражения ребенка и помогает облегчить боль.

Дети, которые больны или родились преждевременно, могут быть не единственными пациентами, для которых важна такая технология. Заплаты на коже необходимы людям с нежной кожей, с кожей после ожогов или генетическими заболеваниями кожи, такими как буллезный эпидермолиз.