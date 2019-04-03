Исследования: музыка может помочь укрепить мозг недоношенных детей

В отделении интенсивной терапии новорожденных, были проведены исследования по воздействию музыки на развитие мозговой активности у новорожденных детей. Такое исследование проводилось впервые наблюдателями которого являются Швейцарские ученые.

Недоношенные дети ежедневно прослушивали музыку, написанную только для них. Спустя определенное время у детей улучшились функции мозга, они развивались лучше в отличии от остальных.

Как утверждают ученые, они старались разнообразить день на разных фазах: утром, чтобы стимулировать пробуждение и вечером, непосредственно перед засыпанием малышей. Пять раз в неделю звучали приятные звуки колоколов, арфы и флейты индийского заклинателя змей. Выделяется звук флейты, как самый успокаивающий для малышей. Вовремя бодрствования музыку выключали, чтобы малыши могли слушать естественные внешние звуки.

Проводя диагностику с использованием МРТ, исследователи обнаружили, что нейронные сети детей, которые слушали музыку, имели более выраженную функциональную связь схожую на нейронные сети доношенных детей.