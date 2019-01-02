Ученые: Лишний вес спасет жизнь

«Человек с лишним весом имеет больше шансов пережить заболевание печени и почек, чем обычный», - заявляют ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Европейские ученые выяснили, что лишний вес не только оказывает негативное влияние на скелет, метаболизм и развитие сахарного диабета у человека, но и способствует выживанию в случае попадания в больницу с острыми кишечными заболеваниями и с диагностированием сердечной недостаточности.

Лишний вес также помог выжить людям, пережившим инсульт. Среди них число выживших составляло 62% в сравнении с людьми, не имеющими избыточного веса.

Медики предположили, что у людей с лишним весом имеется большой запас питательных веществ, который помогает им выжить в случае затянувшейся болезни.