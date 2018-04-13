Датские ученые доказали положительный «парадокс ожирения»

Команда доктора Сигрид Грибсхольт из Орхусского университета (Дания) открыла так называемый парадокс ожирения, доказав, что в некоторых случаях лишний вес гораздо полезнее для организма, чем стройность и худоба.

Ученые провели анализ данных более чем 18 тысяч пациентов датских больниц, которые с 2011 по 2015 год получали срочную медицинскую помощь в связи с инфекционными заболеваниями. При этом изучалось количество смертей в первые три месяца после выписки из стационара. Результаты оказались весьма неожиданными. По данным исследования, люди с лишним весом имели на 40% больше шансов выжить, чем стройные пациенты. А те, кто страдал ожирением, вообще повысили свои шансы на безусловное выздоровление наполовину.

СМИ приводят результаты и другого исследования, которое независимо от датчан провели ученые из медицинского университета в Тайбэе и одной из больниц Техаса. По их данным, пациенты с лишним весом имеют соответственно на 29% и 22% больше шансов пережить пневмонию и сепсис, чем те, у которых вес находится в норме.

Комментируя результаты своих исследований, доктор Грибсхольт предположила, что дело в дополнительном запасе энергии, который находится в жировых отложениях и может дополнительно использоваться организмом во время болезни. К тому же при ожирении иммунная система постоянно стимулируется, и организм лучше справляется с острыми заболеваниями.