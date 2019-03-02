Ученые исследуют эффект хипстера

Почему люди недовольны обществом и часто ведут себя одинаково?

Джонатан Тубул, математик из Университета Брандейса в Массачусетсе свою работу посвятил главным образом тому, как передача информации в обществе влияет на поведение людей.

Для текущего исследования он разработал компьютерную модель, которая состоит из «конформистов», которые следуют популярным тенденциям и «антиконформистов», которые делают противоположное. Важно отметить, что модель учитывает время, необходимое каждому человеку для обнаружения изменений в обществе на основе имеющейся у него информации.

Модель Тубула показывает, что, несмотря на то, что она является относительно базовой, даже этот тип установки может вскоре генерировать удивительно сложную динамику, которая частично зависит от того, как конформные и несоответствующие люди действуют друг на друга.

Поначалу хипстеры вели себя более или менее хаотично, но через некоторое время они почти неизбежно вступали в фазу перехода и синхронизировались друг с другом.

В новой математической работе хипстеры служат примером того, как в человеческих обществах антиконформизм почти неизбежно переходит в новые формы конформизма.

Может ли это быть просто артефактом представления поведения конформистов и нонконформистов как бинарного?

Например, если большинство людей бреют бороду, то большинство хипстеров захотят отрастить бороду, и если эта тенденция распространится на большинство населения, это приведет к новому, синхронизированному, переходу на бритье, пояснил Тубул.

Тем не менее, когда он позволил хипстерам-моделям воспользоваться множеством вариантов, доступных им в любое время, была сохранена очень похожая тенденция к одинаковости. Тубул планирует провести дополнительные исследования по этому конкретному вопросу.

Так в чем же смысл всего этого? По мнению автора, его выводы вполне могут быть обобщены на многих других областях исследований и дать некоторое представление о дивергентных явлениях, которые, тем не менее, и, возможно, странно, следуют аналогичным шаблонам.

По мнению ученого, помимо выбора лучшего костюма, это исследование может иметь важные последствия для понимания синхронизации нервных клеток, инвестиционных стратегий в области финансов или возникающей динамики в социальной науке.