«Лондонский пациент» полностью излечился от ВИЧ

Житель Великобритании стал вторым человеком в истории, полностью излечившимся от ВИЧ. Пациент не захотел раскрывать своего имени и предпочел называться «лондонским пациентом».

Побороть заболевание удалось благодаря пересадке костного мозга от донора с врожденной устойчивостью к ВИЧ. Тимоти Рэй Браун или «Берлинский пациент» - был первым человеком, которого медики излечили от ВИЧ. В 2007 году берлинские медики провели операцию по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от донора, в геноме которого была мутация CCR5Δ32.

Ведущим автором исследования стал британский медик индийского происхождения Равиндра Гупта. Однако сам Гупта старается избегать использования термина «исцеление» применительно к пациенту, уточняя, что это «долговременная ремиссия».

Отметим, что операция Гупты — часть проекта, проводимого фондом amFAR и длящегося с 2014 года. Лондонский пациент — один из 40 участников этого исследования.

В 2017 году число официальных жертв ВИЧ/СПИД, по данным ВОЗ, насчитывало более 35 миллионов; только в 2017-м от этого умерло около миллиона человек.