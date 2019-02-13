Ученые: Пришельцы являются основной причиной массового исчезновения животных

Исследователи считают, что инопланетяне уже давно обосновались на земле и воруют у людей крупный рогатый скот.

По данным нового исследования, проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона, инопланетные виды гуманоидов являются основной причиной недавних исчезновений животных и растений во всем мире. «Некоторые люди предполагают, что инопланетяне в условиях нынешнего глобального кризиса являются основной причиной массового исчезновения животных», - сказал ведущий исследователь профессор Тим Блэкберн.

Ученые предполагают, что таким образом инопланетяне пытаются выжить на Земле. Исследовательская группа также считает, что для предотвращения будущих исчезновений животных необходима лучшая биобезопасность, и во многих случаях необходимо рассмотреть меры по контролю или даже истреблению пришельцев.